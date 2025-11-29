Изпускат контролирано вода от язовир „Студена“

ВиК – Перник започна контролирано изпускане на води от язовир „Студена“ след значително повишение на обема вследствие на обилните валежи през последните дни, съобщиха от дружеството. Само за последното денонощие водоемът се е увеличил с над 400 000 куб. м, достигайки 23,710 млн. куб. м при максимален капацитет от 25,2 млн. куб. м, съобщава БТА.

По официални данни притокът към язовира през последните 24 часа е 5561 л/сек, докато разходът е едва 613 л/сек. Допълнително се изпускат 800 л/сек като превантивна мярка за поддържане на безопасен баланс. ВиК – Перник уточнява, че работи в постоянна координация с „Напоителни системи“, Басейнова дирекция и местните власти.

Според актуализирания месечен график за ползване на водите, обемът на язовир „Студена“ не трябва да надвишава 24,2 млн. куб. м, което налага продължаване на контролираните изпускания при необходимост. Министърът на околната среда и водите Манол Генов е одобрил изменение в графика по искане на ВиК – Перник, за да бъде освободен обем, който да поеме очаквания допълнителен приток.

Премиерът Росен Желязков разпореди денонощно наблюдение на река Струма и целия ѝ водосбор — от язовир „Студена“ надолу по течението. Той подчерта, че от язовира не бива да се изпуска повече вода от предвиденото и че до евентуално преливане остават около 40 сантиметра.

Желязков, който вчера посети Симитли — една от най-засегнатите от валежите общини — настоя за пълна прозрачност и своевременни прогнози в случай че се наложи по-интензивно изпускане на водоема.