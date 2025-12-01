Изрод се нахвърли с юмруци и ритници на жена си в Дивотино

На 28 ноември около 16:00 ч. е подаден сигнал от 41-годишна жена от пернишкото с. Дивотино за упражнено спрямо нея насилие от съпруга ѝ.

По данни на жената мъжът ѝ нанесъл множество удари с ръце и крака.

Служители от Първо РУ го задържали, а пострадалата е освидетелствана.

След проведените незабавни процесуално-следствени действия мъжът е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои внасяне на искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.