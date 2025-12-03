Изтегляне на лумпените?
КОМЕНТАР на СъПЕРНИК

Изтегляне на лумпените?

Правителството изтегли бюджета от Народното събрание, обаче няма начин да изтегли лумпените от площадите при всеки следващ протест.

Не само бюджетът като процедура, в момента цялата държава е на пауза, която ще продължи достатъчно дълго, за да осъзнаем, че ония, които май трудно четат, „разчетоха“ правилно парламентарните процедури и превърнаха столицата в погромен като след хунско нашествие град.

Новият бюджет дава дълги периоди за размисъл, в които ще ни дойде и друг акъл, ама късно. Ще осъзнаем болезнено, че е доста прибързано да се радваме, че протестират най-активно младите.

Видяхме на какво са способни. Млади са и новите доктори, и новите вандали. Първите ще се изтеглят от България, вторите никой не може да ги изтегли. Щото вандалщината е професия, утвърдила се по нашите географски ширини като политика.

„Единствено възможният бюджет“ вече подпали България. А какво да очакваме от следващия? Да го пишат ония, дето трошеха зверски, или техните политически вождове?

В „демокрацията“ на хуните и това е възможно. Нормалността обаче изчезна окончателно. Изгоря в софийските кофи за боклук. България е малка и лумпенът е винаги наблизо.

Валентин Варадинов

