Изтегляне на лумпените?

Правителството изтегли бюджета от Народното събрание, обаче няма начин да изтегли лумпените от площадите при всеки следващ протест.

Не само бюджетът като процедура, в момента цялата държава е на пауза, която ще продължи достатъчно дълго, за да осъзнаем, че ония, които май трудно четат, „разчетоха“ правилно парламентарните процедури и превърнаха столицата в погромен като след хунско нашествие град.

Новият бюджет дава дълги периоди за размисъл, в които ще ни дойде и друг акъл, ама късно. Ще осъзнаем болезнено, че е доста прибързано да се радваме, че протестират най-активно младите.

Видяхме на какво са способни. Млади са и новите доктори, и новите вандали. Първите ще се изтеглят от България, вторите никой не може да ги изтегли. Щото вандалщината е професия, утвърдила се по нашите географски ширини като политика.

„Единствено възможният бюджет“ вече подпали България. А какво да очакваме от следващия? Да го пишат ония, дето трошеха зверски, или техните политически вождове?

В „демокрацията“ на хуните и това е възможно. Нормалността обаче изчезна окончателно. Изгоря в софийските кофи за боклук. България е малка и лумпенът е винаги наблизо.

Валентин Варадинов