Из села в област Перник тръгва линейка и екип с мобилна апаратура

Идеята линейка с екип специалисти да посещава малките населени места в област Перник предстои да се реализира. В момента се работи по организацията на първата линейка, която безплатно ще извършва прегледи на хората в слабонаселените и отдалечени села на региона, съобщават за Zapadno.com от пресцентъра на многопрофилната болница за активно лечение “Рахила Ангелова” в Перник.

Целта на инициативата, която се реализира съвместно с Община Перник, е да се извършва превенция на заболяването и те да бъдат установявани в ранен етап. От болничното заведение е наясно, че много хора в областта нямат възможност да отидат при лекар или да бъдат прегледани от специалист. Чрез ранното диагностициране ще може да се извършва необходимото лечение, с което да се пресекат неблагоприятни или фатални последици на заболелия. Първоначално линейката ще бъде една, но идеята е хората в селата да бъдат обхванати и от втори екип. Първо ще бъдат слабонаселените места в община Перник, а след това и отдалечените села в областта – в Трънско, Земенско, Брезнишко, Ковачевско и Радомирско.

Линейката ще се движи по график, който ще бъде оповестяван. Болницата в Перник ще търси съдействието и на кметовете по места за осведомяване на хората, за да може инициативата да се достигне до максимално повече жители на региона. На място медицинският екип ще извършва прегледи с мобилна апаратура, поясниха от пресцентъра на пернишката многопрофилна болница.

Хората ще бъдат преглеждани от специалистите чрез: мобилен ехограф; мобилен доплер; мобилна лаборатория за кръвни тестове; уреди за измерване на кръвно налягане; електрокардиограма (ЕКГ). В процес на извършване на скрининга ще може да се променя съставът на медицинските специалисти или да се добавя още апаратура в линейката, ако впоследствие се установи, че това е необходимо.