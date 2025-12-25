Имаме добра новина! Грипът отстъпва в област Перник

На територията на община Перник са регистрирани 200 случаи на остри респираторни заболявания, заболеваемостта е 303,95 промила, при средна за страната 108,55 промила към 22 декември.

По данни на Регионална здравна инспекция-Перник и информация на общопрактикуващите лекари от останалите общини, заболяемостта е значително по-ниска. Лечебните заведения за болнична помощ имат необходимия капацитет за прием на нуждаещи се пациенти, съобщиха от Регионална здравна инспекция-Перник.

За периода 15 – 21 декември са регистрирани 9 случаи на заразни заболявания без грип и остри респираторни заболявания към 15 за предходната седмица. През миналата седмица са отчетени 6 случая на въздушно-капкови инфекции към 7 за предходната седмица.

Извършени са епидемиологични проучвания на всички регистрирани случаи. Предприети са необходимите противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.