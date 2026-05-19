Към момента има само едно свободно приемно семейство в Пернишка област, каза по време на дискусия в Националния пресклуб на БТА в града началникът на отдел „Закрила на детето“ – Перник Румяна Герова. Тя добави, че понякога броят на приемните семейства намалява по различни причини, а нуждата от тях остава.

„Приемната грижа в област Перник, и по-конкретно в общините Перник и Брезник, е утвърдена като изключително важна дейност на отделите за закрила на детето. Тя е единствената алтернатива за деца в риск, която дава възможност те да бъдат отглеждани в семейна среда, както и шанс впоследствие да се осигури връщането им в биологичното семейство или реинтеграцията им в основното семейство“, коментира още Герова.

Тя добави, че работата на институциите през годините по проектите, свързани с приемната грижа, е дала значителни възможности за натрупване на знания и умения за управление на този процес. Една от основните дейности в модела за закрила на детето в Перник е грижата за децата, настанени в приемни семейства. В общините Перник и Брезник има общо 29 приемни семейства, в които са настанени 35 деца.

„Партньорството между институциите е на високо ниво и това е отчетено както от Агенция за социално подпомагане, така и в рамките на проекта, тъй като през годините е изградена стабилна междуинституционална система за грижа за тези деца“, каза началникът на отдел „Закрила на детето“.

Румяна Герова допълни, че междуинституционалното взаимодействие, каквото съществува в Перник, е от изключителна важност за работата в мултидисциплинарен екип, който осигурява необходимата грижа. Работата поотделно на всяка институция би довела до пропуски в подкрепата.

„В центъра на работата на всички институции е детето. След това идва грижата и подкрепата за приемните семейства, тъй като без тяхната подкрепа, обучение и увереност, че могат да разчитат на институциите всеки ден, не би могла да се предоставя качествена приемна грижа. Много деца са преминали през приемни семейства през годините“, добави Герова.

Тя уточни, че са единични случаите, при които приемната грижа е неуспешна и се налага предприемане на друга мярка за закрила.

„Нерядко се налага децата да бъдат настанявани спешно в приемни семейства – например когато има риск за живота и здравето им, когато дете е изоставено или се намира на улицата. В такива случаи институциите са длъжни незабавно да предприемат мерки“, добави представителят на „Закрила на детето“.

Тя отправи апел, че е важно обществото да получи ясно послание и подкрепа. Приемната грижа е най-добрата възможна среда в подобни ситуации, но за да бъде осигурена, е необходимо да има свободни приемни семейства, каза още Герова.

Началникът на отдел „Закрила на детето“ информира, че хората могат да получат информация и консултация както в дирекциите „Социално подпомагане“, така и от областните екипи по приемна грижа. Те приемат заявленията, обучават кандидатите и ги подготвят за одобрение, като окончателното решение се взема от комисията по приемна грижа.

„Да станеш приемен родител е професия, но преди всичко е мисия. Грижата за едно дете изисква отдаденост, любов и готовност да се посрещнат всички предизвикателства. Децата, които се извеждат от семейна среда, не се настаняват извън нея без причина. Преди това се прилагат редица механизми за подкрепа на биологичното семейство и превенция на изоставянето. Едва когато всички възможности са изчерпани, се предприема мярка за закрила извън семейната среда“, каза още тя.