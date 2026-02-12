Има увеличение на цените на лекарствени продукти в Перник

Установено е увеличение на цените на някои лекарствени продукти в аптечната мрежа в Перник, което е обосновано. Това заяви главният инспектор от Комисията за защита на потребителите Елена Гюрова по време на регулярната среща на Областния координационен център по механизма за контрол и съблюдаване на процеса по въвеждане на еврото, която се провежда в областната администрация. На нея присъстваха областният управител Людмил Веселинов, представители на различни институции и на общините в региона.

Елена Гюрова поясни, че са били извършени планови проверки в аптеките, при които е било установено завишение на цените на някои от продуктите, но то е обосновано, тъй като се е повишила доставната им стойност. Тя допълни, че за периода 30 януари – 5 февруари 2026 г. КЗП е извършила 314 проверки по Закона за въвеждане на еврото в Република България. Констатирани са 12 нарушения, съставени са 23 акта, издадени са 11 наказателни постановления и са сключени 6 споразумения. Отчетен е и значителен ръст на жалбите от граждани – 1 835 броя, което показва активна гражданска позиция. В момента текат проверки на вендинг машини, както и регулярни проверки в различни обекти. Тя допълни, че драстично е намалял броят на жалбите.

Директорът на Териториалното поделение – Национална агенция за приходите (ТП – НАП) в Перник Габриела Томова съобщи, че служителите и гражданите не изпитват затруднения относно провеждането на кампанията по отчитането на изминалата финансова 2025 г. от физически и юридически лица. Тя добави, че поне засега процесът протича нормално. През месец февруари се подават декларации по ДДС, както и други, които вече са само в евро.

Според нея, за периода от 1 октомври 2025 г. до 9 февруари 2026 г. НАП е извършила 7 415 проверки за спазване изискванията на закона, като са съставени и връчени 571 акта за административни нарушения. „Насърчаваме клиентите си да използват електронните ни услуги, тъй като това е много по-лесен начин за подаване на декларациите“, коментира още Томова. От началото на годината до 10 февруари в пернишкия офис са приети 150 годишни данъчни декларации по чл. 50, като от тях по интернет са подадени 90. В ТП на НАП в Перник са приети общо 200 декларации образец 1 и 6. Гражданите и фирмите, които са платили задълженията си на ПОС терминал, са общо 622. От началото на годината до момента са били обслужени 5132 души. Служителите на териториалния офис в Перник не се сблъскват със затруднения при обслужването на гражданите, категорична бе Томова.

През изминалата седмица във връзка със заповедта са били проверени шест обекта за производство на месо и месни заготовки, както и на хляб и брашно, коментира по време на срещата д-р Владислав Мирчев – началник отдел „Контрол на храните“ в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Перник. Приоритетно е проверена технологичната документация – дали има някаква промяна в нея във връзка със заповедта, но не са констатирани несъответствия. Проверени са 13 обекта за търговия с храни, както и такива, които разполагат с топли точки и предлагат храна на място. Издадено е едно предписание за доуточняване на описанието в етикетирането относно произхода на продуктите. В този период е изпратена за анализ и физико-химични изследвания една проба от саламурено сирене на пернишки производител. Целта е да се установи дали има съответствие с технологичната документация. Резултатите ще бъдат ясни за следващото заседание, уточни д-р Мирчев.

Старши комисар Йордан Дундаков съобщи, че през изминалата седмица няма регистрирани нарушения. Няма установени опити за разплащане с фалшиви евро. Всяка седмица служители от Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник провеждат срещи с жителите на малките населени места, които са част от разяснителната кампания на ОД на МВР.

Силвия Григорова