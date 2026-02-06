Инж. Сираков каза целта си: Да не допуснем голи баири и ерозия

След почти 15 години упорита битка с един от най-големите врагове на иглолистните гори – върховия корояд, лесовъдите от района на Брезник, Трън и Радомир най-после могат да си отдъхнат. Пикът на изсъхването на белия бор вече е в миналото, а на мястото на болните дървета се случва нещо забележително – ражда се нова, млада гора.

Директорът на Държавното горско стопанство в Брезник, инж. Юлий Сираков, споделя пред Zapadno.com, че гледката на младите дръвчета носи истинска радост и надежда.

За много от нас „възобновяване“ звучи като сложен термин, но всъщност това е магията на природата. Когато старите и болни дървета бъдат премахнати, на тяхно място започват да растат млади фиданки. В Брезнишко това се случва предимно по естествен път – природата сама „сее“ следващото си поколение.

Лесовъдите наричат това „благороден труд“, защото резултатите от днешната им грижа ще бъдат видими в пълния си блясък чак след десетилетия.

Ако решите да се разходите към Църногорския манастир над село Гигинци, огледайте се около пътя. В местността „Свети Илия“, веднага след последните къщи на селото, младите дръвчета вече се виждат ясно. Те са доказателството, че гората е жива и се възстановява.

За да са сигурни, че всичко върви по план, експертите използват специална методика, разработена от Лесотехническия университет. Те броят всяко малко дръвче в определени площи, за да знаят дали младата гора е достатъчно гъста и от кои видове е.

Там, където почвата е прекалено бедна и природата не може да се справи сама, горските служители се намесват и залесяват фиданки ръчно.

„Нашата стратегическа цел е ясна: да не допуснем голи баири и ерозия. Животът на гората трябва да продължи с ново и по-здраво поколение“, категоричен е инж. Сираков.