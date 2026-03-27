МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Е ПРИХВАНАЛО ОТ ТАБИЕТИТЕ на Министерството на външните работи. Работи с изрази крайно дипломатични, разтегливи като локуми, а често и нищо незначещи.

Сакън да не се каже нещо конкретно, да не се спомене име, факт, документ или събитие. От пернишката полиция оня ден официално съобщиха точно това – че предизборно се работи по сигнали за купуване на гласове. Нищо повече.

Информация, та дрънка. Е, не сме вчерашни и ни е пределно ясно, че няма да кажат егенетата на купувачите, но поне отчасти да имаше някаква медийна сламка. Къде, какво, как – пълна загадка. Ако идеята е била да не се тревожат излишно престъпните босове – целта е постигната.

Ще се покрият и ще им хванат цървулите, пардон – маратонките. Ако акцията е конспиративна, както си е редно – защо изобщо беше тоя намек?

Разкрийте ги, хванете ги, снимайте ги и ще се порадваме заедно. А началството отгоре може и награда да даде.

С тия дипломатически недомлъвки започват да приличат на Тръмп, дето не знае за мир ли е, за война ли е, с кого преговаря, за какво преговаря, и изобщо – дали не си говори сам и вече не го е ударило раздвоение на личността. Затова – повече уважение към местните купувачи на гласове. Те го заслужават.