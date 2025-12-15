Искат постоянен арест за перничанин, хванат с наркотици

34-годишен мъж е привлечен като обвиняем за притежание на наркотични вещества. Само за ден са събрани достатъчно доказателства и задържаният в хода на специализирана полицейска операция на 10 декември, е привлечен като обвиняем.

По време на операцията са задържани двама братя на 34 и 38 години от село Драгичево и 34-годишен перничанин. От дома на последния, който е познат на полицията и с други подобни прояви, са иззети около 10 грама амфетамин, пакетче марихуана, електронна везна и мобилни телефони.

След проведени процесуално-следствени действия обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление. Предстои внасяне на искане в съда за налагане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“.