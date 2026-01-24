Истинска сватба по време на „Сурва“!

Влюбени сурвакари от село Елов дол сключиха брак на живо и пред очите на всички по време на Международния фестивал на маскарадните игри СУРВА 2026 в Перник.

Вместо да гледат обичайната възстановка на обичая „българска сватба“, жури, зрители и гости на фестивала станаха свидетели на истински сватбен ритуал между Иво Веселинов и Виолета Трендфилова.

Иво и Виолета, които са част от групата на с. Елов Дол казаха своето „ДА“ пред всички. Венчаването бе извършено от Стефан Кръстев, заместник-кмет на Община Перник.

Специални гости на събитието бяха кмета на Община Земен Михаил Златанов и кмета на село Елов дол Георги Светлозаров, предава zapernik.com.

Стефан Кръстев пожела на най-младото семейство на Област Перник живот, здраве, дълголетие и семейна радост. А кметът на Земен Михаил Златанов ги прегърна.

Съдбата събира Иво и Виолета преди 17 години. Вместо да побързат към сватба, избират дългия път да създадат дом, да изгледат деца – Йоан и Теа. Желанието за брак никога не угасва, тя чака своето време. И тогава съвсем неочаквато решват, че датата им ще бъда свързана със Сурва.

Двамата си казаха „ДА“, подписаха официалните документи, сложиха венчални халки и отпиха от сватбарското вино. След това булката с букет поведе хорото на Елов дол. А след участието на групата Иво изнесе своята булка Вили на ръце.

На минали издания на фестивала СУРВА в Перник сме ставали свидетели на любовни предложения за брак, но за първи път на истинска сватба.