„Йорданови Арт и приятели“ са номер 1 за публиката

Сурвакарската група „Йорданови Арт и приятели“ събра най-много гласове в класацията на публиката на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“ в Перник, потвърди за БТА водачът на групата Людмил Йорданов. Линиите за есемес гласуване са затворени. „Йорданови Арт и приятели“ са събрали близо 27,2% от гласовете на публиката.

Йорданов коментира за БТА, че вече приема поздравления от познати, които са се информирали от страницата на фестивала. Водачът на групата допълни, че е очаквал да спечелят, тъй като всички сурвакари влагат много емоция, средства и старание, за да надградят постигнатото като визия, маски и костюми от предходната година.

„Ние сме една от малкото групи, които сме на сто процента с цървули, опинци и автентични маски и костюми. Явно гласът на публиката е красноречив и тази година са решили да ни оценят и да ни дадат голямата награда, за което съм много щастлив“, каза Йорданов.

Сурвакарската група „Йорданови Арт и приятели“ наброява около 40 души, в нея има деца, мъже, жени и моми. Водачът допълни, че за шест години от създаването ѝ вече имат пет международни участия, както и десетки участия в цялата страна. Той благодари на всички приятели и фенове, които са ги подкрепили тази година. Спомена и онези, които среща в различни краища на България и които се вълнуват от трепета на международния фестивал в Перник.

Водачът на групата Людмил Йорданов е преподавател по технологии и предприемачество на деца от пети до седми клас в 10-о Основно училище (ОУ) „Алеко Константинов“ в Перник. Той е и майстор на маски. Занаятът е наследил от дядо си и баща си. През годините сурвакарската група печели международната награда „Дрийм Прайз“ в Южна Корея, където е изпълнила пърформанс, изобразяващ страната ни. Както БТА предаде, през 2024 г. творби на Йорданов бяха селектирани и изложени на биеналето „Хомо фабер“ във Венеция.