Как „щатните“ събирачи на колички изчезнаха

ЕДИН ОТ ВИДИМИТЕ РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОТО бе, че рязко намаля броят на „щатните“ събирачи на колички пред хипермаркетите, особено пред „Кауфланд“. Вече почти не може да чуеш до болка познатото: „Бате, дай да ти върна количката!“

Причината е от пазарно-финансово естество. Пазарските колички вече „работят“ при доста по-висока тарифа – ако до Нова година бяха на 20 стотинки, сега са на 50 цента или на цяло евро.

Това обстоятелство вразуми доста от постоянните връщачи на колички, които явно се преориентират към нова стратегия за набавяни на доходи. А и купувачите, които и без това са леко стресирани от повишаването на цените, трудно могат да си харижат с лека ръка еврото заради едното „Мерси бате, да си жив и здрав!“

Е, в интерес на истината, намират се още ентусиасти, които по навик пробват стария номер, но тяхното е колкото да спазят правилото, че са длъжни да опитат. Така лека-полека еврото регулира стоково-паричните отношения до степен всеки да си цени парите, дори когато са монети.

А събирачите на празни колички ще трябва да изминат дълъг път, за да се преквалифицират в бутачи на пълни колички с продукти, платени с евро, заработено по друг начин, а не от просия.