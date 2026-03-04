Калина Андролова: Деси довърши Радев с едно изречение

След среднощното излияние на президентската съпруга Десислава Радева социалната мрежа завря. Някъде около полунощ бившата първа дама написа във фейсбук следното изявление: „За протокола – „мене ме нема в целата схема“, както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към „онзи, на когото името не бива да се споменава“ (това по Хари Потър). Успех!“

Този пост провокира бурни реакции. Една от тях е на журналистката Калина Андролова. Ето как тя разчете посланието:

„Не знам дали тя го е „осветила“, за да го издигнат за президент, както сама си написа, но редовно го деструктурира, унижавайки го пред нацията.

Така и не можаха да й спрат идейните участия във Фейсбук. Десито много обича да се изразява мистериозно, за да може нацията след това да мисли кой кой е и дали е написала нещо велико или някаква грандиозна глупост.

Винаги има музикален елемент, жената си обича музиката, винаги има елемент на подигравка, жената е обидена от съпруга си и най-обича, като се напие, да го довърши с едно изречение в социалната мрежа, като желание за доминация и отмъщение.

И, разбира се, за привличане на вниманието. Под поста й поредица от фенове и фенки не знаят какво е написала, но не могат да си и помислят, че е нещо тъпо, затова й ръкопляскат бурно, пък ако иска да нарече съпруга си и „восъчен герой“. На мен Деси ми е много симпатична, тя е неговата брилянтна грешка“.

Голяма част от последователите на Десислава Радева наистина не разбират за какво говори тя, но има и такива, които веднага са схванали и я питат:

„Давате ли си сметка какво правите в момента? Дори мисълта за съмнение от страна на най-близкия до президента човек е достатъчна да откаже гласа на много хора“, пише например Мария Апостолова.