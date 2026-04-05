Кампанията в Перник: “Парашутисти” в листи, дошли да обиждат перничани

Предизборната кампания като цяло върви тъпо и скучно за предсрочния вот на 19 април. Навсякъде, по всички листи “спуснати парашутисти” пренебрегват местните избиратели и се държат високомерно, макар и да искат гласовете им “с усмивки”.

Нелепо изглеждащи усмивки и заучени фрази, мислейки че едва ли не гласоподавателите са им длъжни да идат до урните и да си пуснат вота за тях.

На този фон предизборната кампания в региона се очерта и един скандал. Водачът от „Възраждане“ Димо Дренчев влезе в онлайн диалог, който буквално е на път да взриви града ни.

Всичко започна от невинна закачка на директора на в. “Съперник” Иван Петров във фейсбук, който отбеляза под снимките на Дренчев от центъра на Перник, че на кадрите се виждат само „двама-трима граждани“. Вместо да замаже положението с незаинтересованите от агитацията му перничани, Дренчев реши да бъде „оригинален“ и изстреля репликата: „Та даже е спорно възможно ли е да има граждани в Перник?!“.

Браво, господин Дренчев! Това ли е новото мото на „Възраждане“ за региона – че перничани не са граждани? Докато обикаляте улиците и раздавате листовки, явно в главата Ви се върти мисълта, че се разхождате сред хора от „втора ръка“.

Перник може и да си има много кусури, но да поставиш под въпрос “гражданството” на хиляди хора, докато им искаш доверието, е политическо самоубийство с привкус на лош хумор. Може би следващия път Дренчев ще ни обясни, че сме „селяци“, „туземци“ или просто статисти в неговия политически свят?

Перничани имат памет и на изборите ще покажат на Дренчев точно колко „граждани“ живеят тук, пише сайтът ZaPernik. Да наречеш перничани „не-граждани“ точно по време на кампания, е все едно да влезеш в агитката на “Миньор” с фланелка на “Левски”.

Да погледнем и към другите политически сили. Хората на Румен Радев също ги няма никакви. Водачът Петър Витанов не може да бъде запомнен с нищо в кампанията си. Уж идваше “вълна”, която щеше почти да издави “статуквото”, но с тези темпове и с нищоправенето си, “прогресистите” трябва да се надяват датата на вота е още по-скоро, защото колкото повече дни остават, толкова повече намаляват шансовете им да са поне първи по резултат.

Започнаха с подгрявано отдавна от социолози и политолози над 33% доверие в проучванията, постепенно спаднаха на 27%, 24, 21… И “вълната” стана вадичка, която никой няма да забележи накрая. Абе, хора, толкова ли е трудно да направите една адекватна предизборна кампания?! На тепсия ви беше поднесено голямото очакване сред хората. Искаше се само да говорите истините, каквито са. Идеите, които се налага да представите, а не някакви клишета, неназоваване на истинските проблеми и хора. Те си имат имена. А не с глупави определения – олигархията, мафията… Стреляйте право в целта, иначе остава усещането за имитация на опозиционно говорене и бъдещо съглашателство на “нашата олигархия” с другата “олигархия” след 19 април. И точно това ще стане…

При ГЕРБ също не е по-различно в тази кампания. Дойде Бойко Борисов, малко посъживи усещането за някаква истинска агитация, но той се срещна само с кмета Станислав Владимиров, за да каже колко пари са дадени от кабинета “Желязков” за инфрастуктурни проекти (спор няма!), видя се със собствения си актив и дотам. Други избиратели явно няма в тоя град… В полицията привикаха Денислав Захариев да дава обяснения, че организира търговия с вот, предупредиха го, той ревна, че нямало да прави такова нещо. Толкова ли е капацитета?!

За БСП-ОЛ какво да кажем… пълно мъртвило в някогашната голяма лява партия. Срещи в пенсионерски клубове по градинки и пейки. Това ли е всичко?! Също като при ИТН. Слави и Тошко ще си събират багажа напът за Учиндол на 20 април. Защото няма да има точно “такъв народ” вече. Колкото и яростно да се правят на опозиция на служебния кабинет и президента Илияна Йотова, изборателят кима с глава и отминава с безразличие – тия ги разбрахме какви са, излъгаха ни.

Акциите “МВР срещу купен вот” в Пернишко не носят никаква полза. Имало 5 сигнала – кои, къде, за кого купуват, колко купуват…?! Прах в очите! Уж има такива, да не сме по-назад от Сливен, Хасково, Ямбол и т.н.

Изкарайте ги на показ, да ги видим кои са, да ги знаем.

Едно е сигурно – с такава предизборна кампания, такива резултати очаквайте. И наесен пак избори. Докога така?