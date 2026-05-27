Кампанията „Книги за смет” за първи път в Перник на 30 май

Перник посреща за първи път инициативата „Книги за смет“. На 30 май всеки жител и гост на града ще може да получи безплатна книга срещу килограм предадена пластмаса за рециклиране. Събитието ще се проведе от 10:00 до 13:00 ч. на паркинга на Kaufland – Христо Смирненски в града (Индустриална зона, ул. „6-ти май“ №1).

Kaufland България подкрепя екологичната кампания вече осма поредна година, като осигурява локации за събитията и съдейства за издаването на книгите, които участниците получават. Инициативата е част от дългосрочния ангажимент на компанията за ограничаване на пластмасата за еднократна употреба и насърчаване на рециклирането.

Събитието в Перник ще отбележи края на първия етап от тазгодишното турне на „Книги за смет“, което премина през още пет български града – Пловдив, Плевен, Русе, Враца и Благоевград и предизвика голям интерес сред местната общност. През есента кампанията ще продължи отново, като предстои да бъдат обявени и следващите градове домакини.

Тази година инициативата продължава тематичната си линия „Буквите, които ни свързват – Събери колекция „Кирилица“ и ще представи нови заглавия към колекцията. Новите попълнения включват още букви:

–„И“ – „Истории от българските земи“ – притчи и приказки от българския фолклор;

–„Й“ – „Йо-хо-хо: сказания от Севера“ – легенди от северните страни;

–„М“ – „Макс и Мориц“ – весела история в стихове от Вилхелм Буш;

–„Л“ – „Лешникотрошачката“ – класическата версия на вечната приказка от Е.Т.А. Хофман.

Независимо от количеството предадени опаковки, всеки участник има право на едно издание. Изискванията са предадената пластмаса да бъде измита и почистена.

Основен партньор на инициативата е ЕКОПАК България, които ще се погрижат за събирането и рециклирането на събраната пластмаса. От старта си през 2012 г. до днес „Книги за смет“ е събрала близо 130 тона пластмаса за рециклиране и е осигурила книги на стойност над половин милион евро. Кампанията се организира от фондация Credo Bonum и издателство Smart Books с подкрепата на Kaufland България и местните общини. Традиционен партньор на инициативата е и Българо-американска кредитна банка, която всяка година подкрепя кампанията в контекста на зелената стратегия за развитие, която следва.