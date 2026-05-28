Кампанията на областния управител за здравословно хранене започна

Понякога има места, в които човек не просто е работил, а е оставил частица от сърцето си. Кампанията за здравословно хранене, организирана под егидата на областния управител на област Перник Грета Колева, се проведе именно в XIII ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – училище, което за мен винаги ще остане специално място, споделя областният управител на Перник в социалната мрежа

„Заедно с д-р Веселина Никифорова разговаряхме с децата за здравословното хранене, полезните навици и грижата за здравето още от ранна възраст. Но най-ценни бяха любопитството, усмивките и искрените въпроси на учениците, които превърнаха срещата в истински жив и емоционален разговор.

Благодаря от сърце на д-р Никифорова за енергията, отдадеността и вниманието, с които подхожда към децата и тази важна кауза.

Да се върна отново сред учениците и колегите в училище, което съм чувствала като свой втори дом, беше не просто част от инициатива, а много личен и специален момент за мен.“ – допълва Колева.