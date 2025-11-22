Кампания „Елхата на квартала“ обяви за първи път Община Радомир

Община Радомир за първи път организира инициативата „Елхата на квартала“, която цели празничната атмосфера да достигне до всички части на града, съобщи за БТА Надя Тасева, главен специалист „Култура“ в отдел „Хуманитарни дейности“.

Кампанията предвижда жителите заедно да засадят и украсят коледни елхи в кварталните пространства извън центъра на града. Общината ще осигури както дръвчетата, така и коледната украса, а гражданите ще могат активно да участват в оформянето на празничния декор. Във фейсбук страницата на общинската администрация е публикувана анкета, чрез която жителите могат да предлагат подходящи места за засаждане на елхите. След обобщаване на предложенията ще бъдат определени конкретни локации, както и дата и час за провеждане на инициативите.

„Сред критериите са местата да се намират в рамките на кварталите, да са достъпни общински пространства като паркове, междублокови площи или площадки, да позволяват поливане и поддръжка, да са безопасни и да не пречат на движението или паркирането“, уточни Тасева.

Тя добави, че коледните празници в Радомир ще започнат на 4 декември с тържествено запалване на светлините на градската елха и пристигането на Дядо Коледа. Програмата включва спектакъл на театъра на огъня и сенките Fireter, участия на възпитаници на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс – Радомир, както и коледен базар с храна и топли напитки.