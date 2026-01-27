Карина Мирчева от „Игри на волята“ със Златна маска от „Сурва“
Красива перничанка се окичи със Златна маска от тазгодишния Международен фестивал на маскарадни игри „Сурва“ в Перник. Карина Мирчева бе част от сурвакарската група на село Банище, община Брезник, които спечелиха голямата награда на фестивала в миньорския град.

Освен село Банище, кукерската група от с. Калипетрово, общ. Силистра и „Старчевата“ от Разлог са големите победители в XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ 2026.

28-годишната Карина Мирчева доби популярност след участието си в седмия сезон на приключенското предаване „Игри на волята“. Тя е учителка в спортното училище „ Олимпиец“ в миньорския град. Освен работата ѝ като преподавател в свободното си време е и педикюрист в родния си град.

Перничанката си тръгна от ТВ формата „Игри на волята“ по собствено желание. Младата дама напусна предаването поради лични причини – огромната липса на дъщеря ѝ.

