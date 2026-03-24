КАТ-Перник пусна нови регистрационни номера

ОДМВР – Перник уведомява гражданите, че започва приемането на заявления за право на ползване на регистрационни номера за автомобили по избор в диапазона от РК 0501 КЕ до РК 0970 КЕ.

Списъкът с наличните регистрационни номера е изложен на място в пункта за регистрация на пътни превозни средства в пернишкия кв. „Калкас“, където гражданите могат да се запознаят с него и да подадат писмено заявление за избор на предпочитан номер.

От полицията напомнят, че чрез Портала за електронни административни услуги на МВР може да бъде заявена електронната услуга „Предоставяне на право за ползване на табели с регистрационен номер по избор“.

Услугата се заявява с валиден квалифициран електронен подпис – в лично качество, от законен представител на юридическо лице или от пълномощник на физическо или юридическо лице.

Подробна информация е налична на интернет страницата на МВР и в Портала за електронни административни услуги.