Кило телешко е 2,23 лева, според държавата! В магазина е 30 лева

„Знаете ли колко струва телешкото? 2,23 лева. Това е цената, определена от държавата. В магазина обаче е между 20 и 40 лева. Средно 30 лева за кило, а може да достигне дори 60-70 лева за специалитети като бонфиле и стек“.

Думите са на стопанин от Радомирско. Който изрича истини, които буквално шокират.

„Изкупните цени са жалки. Млякото е монети, а в магазина го купувате по 2 евро. За месото да не говорим“, допълва още животновъдът, който смята да се откаже от този занаят.

Стопанка от региона обжалва в съда обезщетението за умъртвени три крави поради заболяване. За 1172 килограма месо, за което са били отглеждани говедата, тя трябва да получи чисто 2 615 лева.

Фермерката поиска по-висока цена за добитъка с мотив, че административният орган неправилно е определил полагащото се обезщетение за трите броя говеда, като значително занижил стойността на оценката на животните. Жалбата бе отхвърлена от съда.