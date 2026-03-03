Кирил Стоев: Да помним героите, които оставиха костите си по бойните полета

Националният празник жителите и гостите на Радомир отбелязаха с поднасяне на венци и цветя на паметника на последния знаменосец на Самарското знаме – Никола Корчев и шествие до площад „Свобода“, където бяхае издигнати националното и знамето на Радомир. Огромен трибагреник бе поставен и на сградата на общината. Пред множеството кметът Кирил Стоев заяви:

„Днес, на 3 март, ние свеждаме глава пред една от най-светлите дати в българската история — денят, в който след близо пет века робство България възкръсва за нов живот. Денят, в който свободата отново намира своя дом в сърцето на българския народ.

Преди 148 години, след тежки и кръвопролитни сражения в Руско-турската освободителна война от 1877–1878 година, бе подписан Санстефанският мирен договор — акт, който възстанови българската държавност на картата на Европа. Но тази свобода не бе подарък. Тя бе извоювана с цената на десетки хиляди жертви — български опълченци, руски войници, румънци, финландци, украинци и представители на много други народи, които застанаха рамо до рамо в името на справедливостта.

Но март е месец не само на освобождението, а и на изпитанията. В историята ни той остава като време на решаващи обрати, на надежда, но и на отговорност. И днес, когато светът отново е разтърсен от войни и конфликти, ние още по-ясно осъзнаваме колко крехък и безценен е мирът. Свободата не е даденост — тя трябва да бъде пазена, отстоявана и предавана на поколенията.

Наш дълг е да помним. Да помним героите, които оставиха костите си по бойните полета, за да я има България. Да помним, че зад всяка страница от историята стоят човешки съдби, болка и надежда. И най-вече — да бъдем достойни наследници на тяхната саможертва.

Днес България е свободна и независима държава. Но истинската свобода се измерва не само с граници и институции, а с единството на народа, със силата на духа и с вярата в бъдещето.

Нека на този ден си пожелаем да бъдем по-сплотени, по-отговорни и по-горди българи. Нека възпитаваме децата си в любов към родината, в уважение към историята и в стремеж към мир и добруване.“