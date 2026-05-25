Кирил Стоев: Има народи, които се гордеят със своите армии, ние се гордеем със словото

С празнично шествие на образователните институции в община Радомир започнаха тържествата по повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Под звуците на химна „Върви, народе възродени“ шествието премина от площад „Войнишко въстание“ до площад „Свобода“, където се състоя официалната церемония. В празничната програма участие взе фанфарният оркестър към ОУ „Христо Смирненски“, както, официалните лица на празника и всички образователни институции в община Радомир.

Официални гости на празника бяха народният представител Мартин Жлябинков, областният управител на област Перник Грета Колева и Розалина Димитрова – старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти към Регионално управление на образованието – Перник.

В приветствието си кметът на Община Радомир Кирил Стоев подчерта значението на 24 май като най-светлия и духовен български празник.

„Има народи, които се гордеят със своите армии и империи. Ние се гордеем със словото, с буквите и с просветата. Защото българската писменост не е просто културно наследство. Тя е памет, идентичност и духовна сила, която векове наред е съхранила народа ни“, заяви кметът.

Той акцентира върху ролята на образованието и духовността за развитието на обществото и изрази признателност към учителите и хората на словото.

„Вашата мисия е повече от професия. Тя е призвание и отговорност към бъдещето на България. Вие не просто преподавате знания. Вие изграждате характери, ценности и самочувствие у младите хора“, каза още Кирил Стоев.

Кметът подчерта, че Община Радомир ще продължи последователно да инвестира в образованието, културата и развитието на младите хора, защото именно те са най-ценният капитал на общността.

В приветствието си областният управител Грета Колева също акцентира върху ролята на знанието и духовността за съхраняването на българската идентичност.

„Това е един от най-светлите български празници. Ден, в който си припомняме, че силата на един народ не е само в историята му, а и в знанието, духовността и хората, които всеки ден ги пазят живи“, заяви тя.

Областният управител благодари на учителите, културните дейци и хората на словото за тяхната отдаденост и усилия в изграждането на будни и мислещи млади хора.

Поздрав към присъстващите отправи и народният представител Мартин Жлябинков, който подчерта, че Радомир винаги е ценял своите учители, просветители и дейци на културата.

„Общество, което уважава знанието и хората, които го създават и предават, има бъдеще. Нека Радомир продължава да бъде място, в което образованието, духовността и културата се приемат като истинска ценност“, заяви той.

По време на церемонията бяха връчени и едни от най-престижните отличия в системата на образованието – наградите „Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката.

Отличията бяха връчени от Розалина Димитрова – старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти към РУО – Перник.

С престижната награда „Неофит Рилски“ за дългогодишна цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование бяха удостоени:

Стойка Костова – главен учител в ОУ „Христо Смирненски“

Таня Василева Русинова – старши учител в ДГ „Радомирче“

Отличието се присъжда от министъра на образованието и науката на изявени педагогически специалисти с доказан принос, висок професионализъм и дългогодишна отдаденост към българското образование.

В рамките на тържеството бяха връчени и традиционните награди на Община Радомир за принос в образованието и културата, присъдени съгласно Решение №84 от 30.04.2026 г. на Общински съвет – Радомир.

Наградите връчи председателят на Общински съвет – Радомир Светослав Кирилов.

С награда „Отличник-зрелостник на годината“ бяха отличени:

Александър Бисеров Евлогиев – ученик в СУ „Св. св. Кирил и Методий“

Ванеса Йорданова Паргова – ученичка в ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“

Ивелин Ивайлов Манов – ученик в ПГТ „Юрий Гагарин“

Георги Венциславов Кръстев – ученик в ПГТ „Юрий Гагарин“

С награда „Ученик на годината“ бяха отличени:

Любослав Бориславов Любомиров – НУ „Архимандрит Зиновий“

Дария Божидарова Златкова – СУ „Св. св. Кирил и Методий“

Яница Емилова Иванова – СУ „Св. св. Кирил и Методий“

Цветелина Стоянова Димова – ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“

С награда „Учител на годината“ бяха удостоени:

Йоана Валериева Стоянова – ОУ „Иван Вазов“, с. Извор

Златка Мирчева Костадинова – НУ „Архимандрит Зиновий“

Аксиния Иванова Стаменкова-Кръстева – ОУ „Христо Смирненски“

Милена Иванова Попова – ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“

Мария Кирилова Асенова – ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“

С награда „Деец на културата“ бе отличен музикантът и гадулар Димитър Василев Митев.

По време на церемонията кметът на Община Радомир Кирил Стоев връчи плакети на три образователни институции, които през тази година отбелязват значими годишнини:

ДГ „Радомирче“ – 40 години от създаването

ОУ „Иван Вазов“ – с. Извор – 165 години просветно дело

ОУ „Христо Ботев“ – с. Дрен – 190 години просветно дело

Празничната програма продължи с представяне на образователните институции и техните постижения през учебната година, както и с тържествен концерт с участието на ученици и деца от община Радомир.