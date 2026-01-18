Кирил Стоев: Сурва е жив обичай, който и днес обединява хората

Със символичен звън на чан кметът на община Радомир Кирил Стоев откри традиционния сурвакарски празник „Тайнството на Сурва“, който събра стотици жители и гости на града.

„За мен е чест да ви приветствам на „Тайнството на Сурва“ – празник, който е неразделна част от културната идентичност на нашата община. Сурва не е само спомен от миналото, а жив обичай, който и днес обединява хората от всички поколения. Когато пазим традициите, ние градим силна общност и инвестираме в бъдещето на Радомир“, заяви в словото си кметът Кирил Стоев.

Той подчерта, че Община Радомир последователно подкрепя сурвакарските групи, читалищата и културните инициативи, а участието на децата в празника е ясен знак за приемствеността между поколенията. „Със сурвакарския звън и ритуалния огън си пожелаваме здрава, спокойна и благодатна година за всички“, допълни кметът.

Официални гости на празника бяха народните представители Христина Георгиева и Стефан Маринов, областният управител на област Перник Людмил Веселинов, заместник-областният управител Симеон Гебов, заместник-кметът на Община Перник Стефан Кръстев, заместник-кметът на Община Брезник Иван Бъчваров, секретарят на община Брезник Ивана Венева, както и кметът на град Батановци Радослав Петров.

В своето приветствие областният управител Людмил Веселинов подчерта значението на сурвакарската традиция за региона, като заяви: „Сурва е жива традиция, която съхранява българския дух, обединява общностите и ни напомня кои сме и откъде идваме.“

Първи в празничното шествие преминаха децата от детските градини „8 март“, „Радомирче“ и „Слънце“, които с много настроение и сурвакарски костюми поставиха емоционалното начало на дефилето.

В празничното шествие се включиха сурвакарски групи от с. Дрен, кв. Върба – гр. Радомир, с. Друган, с. Прибой, сурвакарска група към НЧ „Бъдник -2024“, град Радомир, с. Долна Диканя, с. Долни Раковец, с. Стефаново, с. Копаница, с. Извор, Първи борчески квартал и Ромската сурвакарска група.

Своя колорит и автентичност в празника внесоха и гостуващите сурвакарски групи от с. Косача (община Ковачевци), гр. Земен и с. Крупник (община Симитли), които представиха характерни за своите региони маски, костюми и ритуали.

С мощния звън на хлопатарите, ритъма на тъпаните и впечатляващите маски сурвакарите пресъздадоха древния обичай за прогонване на злите сили и наричане за здраве, плодородие и благоденствие. Всяка група представи своята уникална интерпретация на традицията, превръщайки дефилето в истински празник на българския фолклор.

„Тайнството на Сурва“ за пореден път утвърди Радомир като важен център на сурвакарската традиция и живото нематериално културно наследство в региона.