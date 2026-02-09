„Кламбучка китка“ участват в „Иде нашенската музика“ по БНТ

На 28 февруари в предаването „Иде нашенската музика“ по БНТ ще видим самодейци от ВГ „Кламбучка китка“ при НЧ „Крюгер Николов 1927“ с. Пещера, община Земен.

Поканата е дошла от Димана Боянова, солистка във фолклорния ансамбъл на Благоевград. Ръководителят на групата Тони Стефанов каза,че те се включват в предаването с пресъздаване на „Седенкя“ и“Сватба“. Групата репетира ведн ж седмично и се готви за участие във фестивали.

През лятото „Кламбучка китка“ за втори път ще отиде в Араповския манастир за да бъде част от фестивала „Ангел войвода“.

На тази фестивала сцена самодейците от Пещера ще покажат обичаите „Заместване на квасове“ и „Бриченье на младоженя“.