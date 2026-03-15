Кметът Васил Узунов взима мерки за опазване на горите от пожари

Кметът на oбщина Брезник Васил Узунов издаде заповед за недопускане на пожари възникнали поради неспазване на изискванията, свързани с опазване на горите. Местната власт и институции са ангажирани с предприемането на определени мерки по повод заповедта, предава Zapadno.com.

В срок до 30 март кметове и кметски наместници трябва да направят съответните изводи и повишат вниманието по спазване на Наредба № 8 от 11 май 2012 година, като за целта се анализират причините за възникнали пожари от предходните години.

Освен това те трябва да информират местното население за задълженията и мерките по опазване на горите от пожар.

Кметовете и кметски наместници трябва да изпълнят и други мерки, които са с постоянен срок на действие. Сред тях са създаване на необходимата организация за участие на доброволци, съдействие на институции, които са компетентни за опазването на горските територии и други мерки.

В документа са заложени и изисквания, които трябва да се спазват от управители на фирми, земеделски кооперации и производители, собственици и ползватели на сгради в или в близост до горски територии.