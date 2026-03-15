Кметът Васил Узунов взима мерки за опазване на горите от пожари

АКТУАЛНО ПОЛИТИКА
Кметът Васил Узунов взима мерки за опазване на горите от пожари

Кметът на oбщина Брезник Васил Узунов издаде заповед за недопускане на пожари възникнали поради неспазване на изискванията, свързани с опазване на горите. Местната власт и институции са ангажирани с предприемането на определени мерки по повод заповедта, предава Zapadno.com.

В срок до 30 март кметове и кметски наместници трябва да направят съответните изводи и повишат вниманието по спазване на Наредба № 8 от 11 май 2012 година, като за целта се анализират причините за възникнали пожари от предходните години.

Освен това те трябва да информират местното население за задълженията и мерките по опазване на горите от пожар.

Кметовете и кметски наместници трябва да изпълнят и други мерки, които са с постоянен срок на действие. Сред тях са създаване на необходимата организация за участие на доброволци, съдействие на институции, които са компетентни за опазването на горските територии и други мерки.

В документа са заложени и изисквания, които трябва да се спазват от управители на фирми, земеделски кооперации и производители, собственици и ползватели на сгради в или в близост до горски територии.

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

И ТОВА Е ЗА ЧЕТЕНЕ