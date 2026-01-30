Кметът: Започваме нов пътен възел от кв. „Мошино“ към външната магистрала

Кметът на община Перник Станислав Владимиров публикува във фейсбук информация за начало на строителството на нов пътен възел в града.
Ето и цялата публикация на кмета:
Перничани, днес правя важна крачка към реализирането на една дългогодишна мечта за нашия град. Получихме първото държавно финансиране, с което официално стартираме работата по новия пътен възел, който ще свърже кв. „Мошино“ директно с външната магистрала на Перник!
Това не е просто нов път. Това е решение на трупани с десетилетия проблеми.
Защо този проект е ключов за нас?
Край на тежкия трафик в кварталите – целият поток за индустриалната зона ще влиза директно от магистралата, без да затормозява вътрешните улици на Перник.
По-чист въздух – по-малко задръствания и по-малко изгорели газове под прозорците на хората в нашите квартали.
Импулс за икономиката – модерната инфраструктура прави града ни още по-привлекателен за нови инвеститори и работни места.
Сигурност и бързина – модерно съоръжение, което отговаря на нуждите на 21-ви век.
Няма да ви лъжа – проектът е изключително сложен. Трасето преминава над жп линията, което изисква тежки съгласувателни процедури и прецизно проектиране. Няма да стане за един ден, но важното е, че машината вече е задвижена. Имаме волята, имаме първите средства, имаме и ясен план.
Перник се променя и няма да спрем дотук. Градът ни заслужава да бъде модерен, по-подреден и по-зелен.