Кметът Кирил Стоев обсъди новия светофар с експерти по пътна безопасност

Кирил Стоев обсъди с експерти по пътна безопасност поставянето на нов светофар на кръстовището на ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Дупнишка“

Кметът на Община Радомир Кирил Стоев взе участие в националната кръгла маса на тема „Възпитанието и обучението на децата и родителите – гаранция за висока безопасност по нашите пътища“, организирана от Асоциацията на полицейските началници. Форумът събра представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето, Националното сдружение на общините, кметове, неправителствени организации и експерти по пътна безопасност.

По време на събитието кметът Стоев постави ключовия въпрос за необходимостта от монтиране на нова светофарна уредба на едно от най-натоварените и рискови кръстовища в Радомир – това на ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Дупнишка“. Той обсъди с представителите на МВР, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и експерти възможностите за реализиране на тази мярка като част от засилените действия за предотвратяване на инциденти в градската среда. Експертите подкрепиха необходимостта от допълнителни регулиращи съоръжения, като аргументираха, че подобна инвестиция би имала съществен ефект върху риска от пътнотранспортни произшествия.

В рамките на форума Кирил Стоев представи и подробен доклад на тема „Ролята на общината за създаване на условия за обучение на децата и родителите за безопасно участие в движението по пътищата“. Той акцентира върху значението на ранното възпитание по пътна безопасност, активната роля на семейството и важността на системната работа с децата.

Акцент в изложението бе и добрата институционална координация — съвместната работа между Община Радомир, РУ – Радомир, Областна администрация – Перник, БЧК, ДАБДП, ЦСМП и образователните институции.

Кметът очерта и вече предприетите от общината мерки, сред които изграждането на площадки за обучение в почти всички училища и детски градини, провеждането на практически занятия на реални кръстовища, активната работа на Детското полицейско управление и мащабната кампания „Аз съм тук! Пази живота!“, в която през последната година се включиха 1376 ученици. Стоев посочи и съвместното регионално учение на Единната спасителна система, наблюдавано от деца в лятната занималня, като пример за практическа превенция.

Във фокуса на изказването му беше и инфраструктурната политика на общината – обновена пътна маркировка, електронни светлинни знаци на пешеходните пътеки, модернизация на подлезите, идеи за „умни“ пешеходни пътеки и мерки за ограничаване на нерегламентираното пресичане по главния път.

Кирил Стоев подчерта, че пътната безопасност не е кампания, а е кауза, изискваща общи усилия и постоянство. Той изрази готовността на Община Радомир да продължи активната си работа и партньорство с всички компетентни институции, за да се гарантира сигурна среда за децата и жителите на общината.

„Всеки спасен човешки живот е резултат от обща работа. Радомир ще продължи да бъде пример за последователни действия, координация и грижа за бъдещето на нашите деца“, заяви Стоев в заключение.

Любомира Пелова