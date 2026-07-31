Кметът Кирил Стоев с жалба срещу проекта за ветропарка

Кметът на Радомир ще поиска от страна на Изпълнителна агенция по горите, РИОСВ- София и Областна дирекция „Земеделие“ – Перник повторно извършване на проверка на терените, попадащи в обхвата на фотоволтаичния парк в селата Прибой и Борнарево. Наличните към момента документи сочели, че конкретното землище не е гора.

Целта е компетентните органи да установят дали фактическото състояние на терените съответства на наличните данни и на изискванията на закона. Ако бъдат констатирани несъответствия, очаквам те да бъдат отразени и да бъдат предприети всички необходими действия съгласно законовите правомощия на институциите, заявява във фейсбук профила си кметът на Радомир.

Той уточнява, че процедурата по даване на разрешение за изграждане на фотоволтаична централа в конкретните землища е стартирана още по време на предходния общински съвет и на предходното ръководство на общината. Това не е оправдание, а фактология, заявява Стоев и добавя, че всяко следващо решение е подкрепено от документи и е в резултат на първото взето решение за предварително съгласие.

Част от членовете на настоящия Общински съвет са били и в местния парламент, който е одобрил това инвестиционно намерение и до момента никой не е изразил становище, че на място има гора, пише още местният управник. Той коментира, че чувствителната за местното население тема се използва за политически спекулации и внушения, сякаш предизборната кампания вече е започнала.