Кметът на Брезник увеличи времето, през което ще има вода в града

Със заповед на кмета на община Брезник Васил Узунов, от 2.12.2025 г се променя режима на подаване на питейна вода в град Брезник, който беше променен последно със заповед от 28.08.2025 г.

Съгласно новата заповед, подаването на вода към потребителите, за всички дни от седмицата, ще се извършва в следния интервал от време:

-сутрин- от 05.30 часа до 10.30 часа

-след обяд- от 17.30 часа до 22.30 часа

През изминалите почивни дни, жителите на Брезник са имали вода от 5.30 ч до 21.30 ч без прекъсване. Тоест, без вода са били само през нощта. Това поясни кметът на община Брезник Васил Узунов. „Актуализирането на режима можем да си позволим, защото обемът на язовир „Красава“2 се увеличи малко. Ако продължи така да се увеличава обемът на язовира- малко по малко, ще опитаме и наближаващите почивни дни през деня да има вода без прекъсване. Най-ниското ниво на водоема, до колкото помня, беше достигнало кота 595, а в момента е малко над кота 800“, заяви кметът.

На въпроса- значи ли това, че Брезник стъпка по стъпка излиза от водната криза, Васил Узунов отговори: „Всичко зависи от времето. Ако имаме късмет и падне обилен дъжд или има снеговалежи, ще спираме водата само през нощта, докато язовирът се понапълни. В противен случай, ако не пестим водата и няма валежи, при тези загуби, бързо ще се върнем на изходна позиция. Въпреки реализирането на проектите, с които се стремим да увеличим притока във водоема. Това не искам да го допуснем. Всички се измъчихме от това безводие и сега трябва много внимателно да контролираме изпускането на вода от язовира“.

Силвия Григорова