Кметът огледа подобрените условия в кучешкия приют в Перник

Чисто нова амбуратория и нов автомобил ще обслужват бездомните животни в Кучешкия приют в Перник. Кметът на Перник Станислав Владимиров и представители на администрацията посетиха приюта, за да видят и да покажат на перничани новите придобивки.

Кметът Владимиров каза, че нещата които се правят в това направление са наистина прекрасни и дават своя резултат, с което Перник е даван за пример в цялата страна с работата си в направление безстопанствените животни.

Владимиров благодари и на доброволците и колегите от приюта за добрата работа и отличните резултати, които показват. Той обеща, че ще продължава да се инвестират средства.

Амбулаторията е чисто нова, изградена в нова сграда и всичко блести.

Нова е и апартурата: нов ехограф, апарат за инхалациионна анестезия, операционна нова лампа, нова операционна маса, апарат за пълна кръвна картина. И разбира се – нов удобен автомобил за дейността на приюта.

Една част от подобренията са закупени със средства от общината, друга е от дарители. Ехографът и апарата за кръвна картина са от дарения от кампании на доброволци.

„Ще обособим още терени в близост до приюта за разходки на кучетата. Също така искаме да използваме да поканим млади ветеринарни лекари, които искат да работят. Ще дадем възможност и ще предложим работа и специализация на такива. Вече базата с която разполагаме е супер модерна“, коментира Мартин Жлябинков.