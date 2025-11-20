Кметът се срещна с инициаторите на ученическата мрежа „Въздух за здраве“

Кметът на община Перник Станислав Владимиров се срещна с учениците от ПМГ „Христо Смирненски“, които стоят в основата на инициативата за учредяване на областна ученическа мрежа „Въздух за здраве“. На срещата присъстваха и секретарят на община Перник Иво Симеонов и директорът на училището Емилия Грозданова. Младите хора представиха свои идеи и предложения за съвместни инициативи, свързани с подобряването на качеството на въздуха и популяризирането на здравословния начин на живот.

По време на разговора кметът поздрави учениците за тяхната активност и отговорност. „За мен е изключително важно младите хора и общинската администрация да работят заедно. Вие сте двигателят на промяната – вашата енергия, знания и смелост да поставяте важни теми на дневен ред дават посока на целия град“, каза Владимиров. Той подчерта, че когато учениците подават ръка за сътрудничество, това е най-силният знак, че Перник има бъдеще, в което идеите и отговорността вървят ръка за ръка. Владимиров добави, че общината ще подкрепя инициативи, които насърчават екологичната култура и ангажираността на учениците към обществените теми.

По време на разговора учениците припомниха, че преди по-малко от две седмици в Международния младежки център бе учредена Областната ученическа мрежа „Въздух за здраве“, която е част от националната лекарска мрежа със същото име. Инициативата е дело на учениците от Х г клас, профил „Природни науки“ в ПМГ „Христо Смирненски“, с подкрепата на д-р Веселина Никифорова.

Сдружението има обществена мисия, насочена към опазването на здравето и насърчаването на пълноценен начин на живот, основан на чист въздух. На събитието присъстваха ученици от училища в Перник, Земен и Радомир, които се включиха активно в новосъздадената областна мрежа. Основната цел на инициативата е да обедини активни и отговорни млади хора, желаещи да допринесат за по-чиста околна среда. Чрез участието си в мрежата учениците ще имат възможност да инициират и реализират кампании, проекти и дейности, които развиват знания и умения в областта на екологията, здравето и устойчивото развитие.

Светла Йорданова