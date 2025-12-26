Кметът Станислав Владимиров: Коледа е време, в което домът грее с уют

Скъпи съграждани,

Коледa е! На този светъл християнски празник, който посвещаваме на семейството и добротата, всички ние отваряме сърцата си за топлината и любовта на близките хора. Коледа е време, в което домът грее с уют, а душите ни се изпълват с надежда и вяра.

Рождество Христово ни дарява с чудеса, но най-истинското чудо е обичта на нашите близки и приятели. Пожелавам ви здраве, благоденствие и сила в бъдните дни, а успехите да са ваши спътници в живота! Запазете магията на коледната нощ и през идната година, за да имате силата да сътворявате по едно малко чудо всеки ден – една усмивка, едно добро дело, един топъл жест!

Честито Рождество Христово!

Станислав Владимиров,

Кмет на Община Перник