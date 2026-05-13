Кметът Станислав Владимиров се запозна с отличниците от випуск 2026

Кметът на Перник Станислав Владимиров се срещна с тридесет отличници от випуск 2026. Церемонията се състоя в Двореца на културата в присъствието на неговия директор Кристиан Петров, на заместник-кмета Адриан Скримов, секретаря на администрацията Иво Симеонов, началника на отдел „Образование и култура“ Миглена Димитрова, началника на Регионалния инспекторат по образованието Юлиана Ефремова, директори на учебни заведения в Перник и др.

На всеки от зрелостниците беше връчен сертификати за отличен успех и подарък – икона на св. Иван Рилски и тефтер с мотото на тазгодишната среща: „С корени в сърцето, с крила към мечтите“, каза за БТА Миглена Димитрова.

Кметът Станислав Владимиров поздрави отличниците за упорството, което са проявили по време на своето образование, предава БТА.

„Денят със сигурност е вълнуващ за нас – като ръководство на Община Перник, за вашите преподаватели, но най-много за вас. Това е миг, момент, който всеки един от вас ще пази в сърцето си. Много от вас ще останат тук и вашите мечти са част от мечтите на нашия град. Убеден съм, че голяма част от вас ще продължат да развиват Перник“, каза още кметът.

Всеки един от зрелостниците беше представен с кратка визитка за постиженията си от различни състезания, олимпиади и други прояви. Преди да получи своя сертификат, на всеки абитуриент беше задаван по един блиц въпрос. В отговор зрелостниците разказаха за своите мечти и планове за реализация, като част от тях споделиха, че искат да останат в родния си град и да работят за неговото развитие.