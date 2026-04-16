Кожи и вътрешности от агнета изхвърлени на поляна в земенско село

Кожи и вътрешности от агнета са изхвърлени на поляна а в зенеското село Блатешница. Снимки от потресаващата гледка бяха публикувани от Янулка Хаджиева – Кирилова в социалната мрежа.

​„Ето го „резултата“ от великденското клане – кожи и вътрешности, захвърлени безочливо на поляната. Силно критикувам и упреквам всеки, който е способен на подобно деяние. Да замърсяваш по този начин околната среда е не просто липса на възпитание, това е диагноза.

​Тази мърша не е паднала от небето. Това е направено от човек, който не живее в селото – някой, който няма и грам уважение към земята ни и към хората, които обитават този край. Използвал е нашето землище като бунище за собствената си мръсотия. За да е пълна картината, наоколо ясно се виждат пресни следи от превозни средства, с които този отпадък е бил докаран съвсем съзнателно и организирано отвън.

​За съжаление, това безобразие се среща и в много други населени места, където външни хора изхвърлят отпадъците си, мислейки, че никой няма да ги види. Подобни екологични бомби не само миришат – те разнасят зарази, привличат хищници и отравят всичко наоколо.

​Срамота е да твърдим, че сме цивилизовани, а да оставяме такава помия след себе си. Свободата мирише отдалеч, но тук мирише на мърша, наглост и пълно безхаберие към природата!“, пише потресена жената.