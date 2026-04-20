Кой е №1: Жлябинков обра преференциите в Пернишко

Бившият секретар на Община Перник Мартин Жлябинков от „Прогресивна България” е рекордьор по преференции в област Перник и заедно с водача на листата Петър Витанов са сигурни депутати в 52-то Народно събрание.

За Жлябинков преференциално са гласували 4752 избиратели. Христина Георгиева от ГЕРБ – СДС, която при всичките си участия в избори досега бе безапелационният рекордьор, има в актива си 2287 преференции.

Поставената на трето място в листата на „Прогресивна България” д-р Веселина Никифорова е успяла да събере 2117 преференции. 54.47 процента е избирателната активност в Пернишко.

„Прогресивна България” спечели вота в региона с 48. 43 процента, изпреварвайки ГЕРБ- СДС с 30 на сто от гласовете на избирателите.