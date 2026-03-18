Кола, дърва и кошери гасиха огнеборците в с. Режанци

Лек автомобил, дървен материал и кошери са унищожени при пожар в брезнишкото село Режанци. Сигналът за възникналия пожар в барака е подаден вчера около 16:35 ч.

На място незабавно са изпратени два противопожарни екипа от Перник и Брезник, които бързо са реагирали и са локализирали пламъците. В резултат на инцидента са изгорели около 3 куб. метра дървен материал, паркиран в близост лек автомобил и два кошера. Благодарение на навременната намеса на огнеборците са спасени съседна къща и стопански постройки. Няма пострадали хора.

Причината за пожара е в процес на установяване.

От пожарната напомнят, че при работа с открит огън и при съхранение на леснозапалими материали трябва да се спазват стриктно правилата за безопасност, особено в близост до жилищни и стопански сгради.

През изминалото денонощие огнеборците от Перник и Брезник са реагирали и на още три произшествия. В Перник е оказана една техническа помощ и са гасени сухи треви в кв. „Изток“. Екип на пожарната от Брезник е потушил пожар в сухи треви в село Садовик.