Коледната украса на Трън светва на 5 декември, а в Брезник – на 12-и

Планира се коледните светлини в град Трън да бъдат включени в навечерието на Никулден, съобщава за Zapadno.com кметът на общината Цветислава Цветкова.

В централната градска част на Трън вече е поставена празнична украса. С коледни топки и светещи гирлянди са украсени високото дърво до хотел „Ерма“ и борче на площада. На перголата до сградата на народно читалище „Гюрга Пинджурова-1895“ също са поставени светещи елементи, както и по парковото осветление наоколо.

Община Трън вече е провела разговор с читалището за тържественото включване на светлините. За празничното събитие ще бъде изстреляна заря в небето над града.

Датата за включване на коледните светлини е 5 декември.

Светлините на коледната елха в центъра на град Брезник ще бъдат включени с тържество, което ще се проведе на 12 декември.

По традиция ще бъде украсено дървото в градинката до входа на бившата банка, което за всяка Коледа се превръща в най-високата коледна елха в града. Предвижда се украсяването да започне в началото на следващата седмица, а за децата от Община Брезник отново ще подсигурят подаръци.

Програмата ще бъде подготвена от народно читалище „Просвещение-1870“, а участие в нея ще вземе и огнено шоу “Дивинитас” от София, поясни за Zapadno.com заместник-кметът на община Брезник Мария Добревска.