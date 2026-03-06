Комисар Млеканов обсъди провеждането на вота с областния управител

Областният управител на област Перник Георги Недев проведе работна среща с директорa на Областна дирекция на МВР-Перник старши комисар Павел Млеканов.

По време на разговора бяха обсъдени въпроси, свързани с обезпечаването на процеса по организация и подготовка на предстоящите избори, съобщиха от Областна администрация-Перник.

В рамките на срещата бе обсъдена координацията между институциите, ангажирани с организационно-техническата подготовка на изборите, както и мерките за гарантиране на сигурността при транспортирането, съхранението и опазването на изборните книжа и материали.

Старши комисар Павел Млеканов увери, че Областна дирекция на МВР-Перник ще окаже необходимото съдействие и ще предприеме всички необходими действия за обезпечаване на дейностите, свързани с организацията на изборния процес на територията на областта.