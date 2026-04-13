Конкурс за най-здраво и най-красиво яйце зарадва децата в Светля

За поредна година в село Светля беше спазена една красива и обичана традиция – проведе се детският конкурс за най-здраво и най-красиво яйце „Великденче“.

Дворът на читалището се изпълни с усмивки, смях и радостни детски възгласи – истински празник за малки и големи.

Журито в състав Георги Панайотов, Асен Асенов, Явор Йорданов, Ивана Панайотова и Мирослав Каменов определи победителите. Най-красиво боядисано и декорирано яйце бе присъдено на Цветелина Юриева, най-здраво яйце (борец) – на Кристиян Христов

Победителите получиха заслужени грамоти и тематични статуетки, а всички участници бяха зарадвани с плик с изненади

„Нека тази прекрасна традиция продължи да съществува още дълги години и всяка година да събира все повече усмихнати деца. Весели Великденски празници на всички“ , пожелаха организаторите.