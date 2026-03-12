Конфискуваха тротинетките на над 10 тийнейджъри, карали по площада в Перник

Над 10 нарушения при управлението на електрически тротинетки са установени в Перник от началото на седмицата. Непрекъснатият контрол се извършва от служители на ОДМВР – Перник и районните управления в областта.

За движение на площад „Кракра“ и в забранена пешеходна зона са съставени три акта на родители на 14- и 15-годишни тийнейджъри, а тротинетките са иззети до приключване на административно-наказателното производство.

Издадени са и седем фиша на 16-годишни младежи за управление без предпазни каски, като глобата за това нарушение е 25 евро.

От полицията напомнят, че максималната скорост за електрическите тротинетки е 25 км/ч, а каската е задължителна за водачи до 18 години.

Минималната възраст за управление е 16 години по улици до 50 км/ч и 14 години само по велосипедни алеи.