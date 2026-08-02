Концерти, фестивали и младежки джаз форум ще се състоят през август

Поредица от музикални събития ще се състоят през август в Перник, съобщават от Двореца на културата.

На 5 август от 19:00 часа в зала №2 на Двореца на културата ще се проведе концертът „Летни нощи“, който е посветен на приятелството между Корея и България, с диригент Пйонгон Ча. Входът е свободен.

На 9 август от 18:00 часа на Пернишката крепост ще се състои „Пейка“ Urban Park Fest. На сцената ще се изявят Боро Първи, V, Emil TRF, I.N.I., NDOE, Head Bunny, Александър Колев, Алекс и Влади. Входът за фестивала е свободен.

На 10 и 11 август в зали №2 и №3 на Двореца на културата ще се проведе Младежки джаз форум. В програмата са включени майсторски класове, водени от музикантите Недялко Недялков, Стоян Янкулов – Стунджи, Стоименка Недялкова, Арнау Гарофе и Петър Миланов. Допълнителна информация ще бъде публикувана на официалната страница на Народното читалище „Нови хоризонти 2009“.

На 14 август от 20:00 часа на Пернишката крепост ще започне първата фестивална вечер на Krakra Jazz & Friends. В програмата са включени изпълнения на Deaf Platypus от Чехия, словенският Bend-it! Orchestra, Dock In Absolute с Maz Univerze от Люксембург, The Amy Winehouse Band и Afro Gitano – Baba Sisoko & Toni Kitanovski Trio. Билети се продават в мрежата на Eventim, а посетителите до 18-годишна възраст ще могат да влязат безплатно с придружител, уточняват организаторите.

На 15 август от 20:00 часа на Пернишката крепост ще се проведе втората фестивална вечер на Krakra Jazz & Friends. Пред публиката ще се изявят Public Lunch – Полша, аржентинският Tango Jazz Quartet, Paquito D’Rivera Trio (Куба/САЩ/Испания), Boney M и сръбският Del Arno Band.