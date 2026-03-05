Концертът „Бела вода разказва…“ разходи публиката из богатството на българския фолклор

С бурни аплодисменти и пълна зала премина концерт-спектакълът „Бела вода разказва…“, посветен на 3 март, в Зала 1 на Двореца на културата в Перник.

Изпълнителите от ФФ „Кракра“ разходиха публиката из богатството на българския фолклор – от ритмите на Граово до багрите на различни етнографски области. Танц след танц сцената оживяваше с енергия, темперамент и онази неподправена сила, която носи народната традиция. Всеки детайл – от носиите до хореографията – беше разказ за корените ни.

Залата беше изпълнена до краен предел, а зрителите съпреживяха всяко изпълнение с внимание и вълнение. Атмосферата беше истински празнична – достойна за деня, който ни събира около историята и духа на България.

Благодарим на НЧ „Пробуда-1935“, на ръководителите и на всички участници, които създадоха този силен и въздействащ спектакъл. Благодарим и на публиката, която отново показа, че българският фолклор има своето живо място на сцената на Двореца на културата.