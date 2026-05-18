Концертът „Традицията Фолклор“ завладя Двореца на културата

Концертът „Традицията Фолклор“ завладя сцената на Двореца на културата и се превърна в истински празник на българския дух, събрал поколения, ритми и традиции в едно вълнуващо фолклорно преживяване. Спектакълът обедини изпълнители и публика чрез магията на народното изкуство и любовта към българския фолклор.

В концерта участие взеха Ансамбъл „Граовска младост“ при ОК Дворец на културата с художествен ръководител Венцислав Андонов, Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Граовче“ към ЦПЛР – ОДК Перник с художествен ръководител Владислава Владиславова и Детско-юношески състав към Фолклорна формация „Кракра“ при НЧ „Пробуда – 1935“ – кв. Бела вода, с художествен ръководител Ирена Андреева.

Публиката се наслади на богата фолклорна програма с емблематични танци и музикални изпълнения от различни етнографски области на България – от Граово и Шоплука до Пиринския край, пресъздадени с много енергия и настроение.

Специален акцент в концертната вечер беше участието на Оркестъра за народна музика „Граовска младост“ с художествен ръководител Венцислав Андонов. Със своите автентични изпълнения музикантите допринесоха за неповторимата атмосфера и силното емоционално въздействие на спектакъла.