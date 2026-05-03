Край Кошарево организираха голям събор, напук на дъжда и вятъра

Стотици хора – жители и гости на брезнишкото село Кошарево, събра съборът в местността “Под кръст“ край населеното място, предаде Zapadno.com.

От сутринта търговци опънаха сергии с разнообразни стоки на поляната край изградения в местността кът за отдих. Около обяд за доброто настроение на най-малките посетители и техните каки и батковци започна програма с аниматори от парти къща „Бонбончо“ от Перник.

Най-важната част на един събор е скарата. Така и на събора, организиран от суровакарската група на село Кошарево, скарата беше важен елемент сред приятелските разговори между роднини, приятели и близки. За най-вкусната част от мероприятието бяха подготвени около 700 кебапчета и кюфтета.

Мезетата бяха приготвяни под зоркия поглед на главния скараджия Павел Павлов. „Кебапчетата са за ядене, а не за снимане“, възкликна възрастен кошаревец.

Събралите се жители и гости на селото се забавляваха от сърце напук на вятъра и пролетния дъжд.