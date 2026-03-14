Край Радомир: Двама загинаха, а четирима са тежко ранени

Двама души загинаха, а други четирима бяха тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир този следобед.

Инцидентът е станал в участъка между селата Стефаново и Друган при изключително тежък сблъсък. Според първоначална информация единият автомобил е ударен челно, докато при другата кола ударът е бил страничен, което е довело до фатални последици.

На мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, като се е наложило пожарникари да режат ламарините, за да извадят затиснатите хора.

Пострадалите са транспортирани в болница в критично състояние. Районът остана отцепен за часове, докато течеха огледите на криминалистите. Тепърва ще се изясняват причините за инцидента и дали става въпрос за неправилна маневра или превишена скорост.