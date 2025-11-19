Кристално огърлие и Златна лира за 50-годишния юбилей на „Орфей“

Камерен оркестър „Орфей“ с диригент Райчо Христов отпразнува своя 50-годишен юбилей с тържествен концерт в Двореца на културата. Сред гостите бяха зам.-кметът на Община Перник Стефан Кръстев и председателят на съюза музикалните и танцови дейци в България Станислав Почекански.

Заместник-кметът Стефан Кръстев поздрави музикантите и добави, че богатото и славно минало на камерния оркестър е впечатляващо, но впечатляващо е и това, което се постига в настоящето. „През всички тези години камерният оркестър „Орфей“ не просто изпълнява музика – той създава атмосфера, докосва сърцата и събира поколения от ценители на изкуството“, каза още Кръстев.

Под диригентството на маестро Райчо Христов, Камерен оркестър „Орфей“ представи програма, която включваше творби от българските композитори Васил Казанджиев и Ценко Минкин, както и любими произведения на Вивалди, Моцарт, Щраус и Хендел. Със свои изпълнения в концерта се включиха още духовият оркестър при Двореца на културата с диригент д-р Трифон Трифонов и оркестър „Граовска младост“ с ръководител Венцислав Андонов.

На събитието бе представена и пиесата „Сън в лятна нощ“ от Ценко Минкин – произведение, посветено на Камерен оркестър „Орфей“ по повод неговия 50-годишен юбилей. Творбата прозвуча като символ на признание към дългогодишната работа и посветеност на музикантите. Съюзът на музикалните и танцови дейци в България пък удостои маестро Райчо Христов с „Кристално огърлие“ за изключителния му принос в развитието на българската музикална култура, а оркестъра с награда „Златна лира“. Отличията връчи председателят на съюза Станислав Почекански.

Маестро Христов също отправи поздрав към състава и към публиката, подчертавайки значението на оркестъра в културното развитие на Перник. Той си припомни, че е бил преразпределен в Перник и междувременно е откликнал на желанието на администрацията да създаде камерен оркестър, който да върне времето, когато в града е имало и симфоничен оркестър, но той е бил загубен. „Това е ужасно дълъг период. Разглеждайки афишите и поканите, виждаме изключително много неща, които са се случили“, коментира още Райчо Христов.

Светла Йорданова