Кристина и Радан: Възстановяването на реда е ключово условие за връщането на спокойствието

Евродепутатът Радан Кънев дойде да подкрепи Кристина Петкова, водач на листата на ПП-ДБ в Перник и кандидатите за депутати на изборите на 19 април от листата на коалицията. Срещата събра граждани и симпатизанти, като премина в открит и конструктивен разговор за бъдещето на града.

Основните теми бяха ясни – състоянието на инфраструктурата, нуждата от нови работни места и цялостното подобряване на средата за живот. Участниците обсъдиха конкретни проблеми, които изискват бързи решения, както и възможности за привличане на инвестиции и развитие на местната икономика.

Акцент беше поставен и върху сигурността. Според кандидатите, възстановяването на реда е ключово условие за връщането на спокойствието в Перник, като това изисква последователна работа и ясни управленски приоритети.

От своя страна Радан Кънев заяви подкрепата си за Кристина Петкова и листата, подчертавайки нуждата от силно представителство, което да работи за реални резултати на местно ниво.

В края на срещата беше отправен призив към гражданите за подкрепа с номер 7 и преференция 101.