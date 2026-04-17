Кристина Петкова: А аз съм човек също като вас. Жена. Майка. Любима!

„Смрад“, „Метилява овца“, „Помияр“, „Пепедебилната кранта“, „блонди-клише“. Такива и още литературни излияния може да откриете под публикациите ми. Така е от началото на кампанията. За разлика от много мои колеги аз много рядко си позволявам да блокирам някого, защото вярвам в демократичното право за свобода на словото.

Много от тези коментари са предимно от хора, на които им се плаща за това. Тролове, припечелващи пари, за да пишат заучени псувни по команда. Други са от опоненти като Възраждане и ИТН. Трети пък идват да рекламират себе си в коментар под моите публикации.

А аз съм човек също като вас. Жена. Майка. Любима. Професионалист. Фен на рок музиката. Демократ. Имам своите силни и слаби страни. Заставайки под лупата на общественото мнение аз напълно съзнавам негативите, които ще понесем аз и близките ми. Но каузата е по-важна и смислена от другото. Лишенията, умората, обидите, харчовете, разговорите, кафетата, стиснатите ръце, разменените идеи… всичко си струва. Не го пиша, за да ме съжали някой и да каже 2-3 добри думи за мен. Казвам го, защото съм открит човек и не обичам скрито-покрито. Стремя се да дам пример с работата си на други, които ще поемат по същия път един ден.

Кандидатът за депутат не се бори да е народен представител само на тези, които са го избрали. Той е на всички българи. Щастлива съм, че ми гласувахте доверие в предишните няколко парламента. Вие, истинските хора, които искат промяна и вярват в достойния европейски път на България. На останалите „доброжелатели“ им пожелавам да са здрави и ще подмина с усмивка обидите им, защото не са на нивото на реалния политически разговор. Винаги съм била отворена към диалог с хората. Както симпатизанти, така и инакомислещи. И ще продължа да съм такава. А вие изберете от кои искате да бъдете.

19.04, №7 и преференция 101.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!