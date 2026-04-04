Кристина Петкова, водач на листата на ПП-ДБ: Загубите на вода в Перник са 80%

България е на път да загуби 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост заради липсата на реформа във ВиК сектора. А цената на това бездействие я плащат хората, включително и в Перник.

Днес виждаме резултата от години немарливост: загуби на вода над 60% в страната, а в Перник – близо 80%, съобщи Кристина Петкова от ПП-ДБ.

Според нея за Перник решението не е еднопосочно. „Нужно е да работим едновременно в две посоки: нови и по-сигурни водоизточници, но и модернизация на мрежата с реален технологичен контрол върху загубите. Ясно е, че „ремонти на парче“ не стигат.

Нужни са дългосрочни решения, регионално мислене и преразглеждане на възможности като язовир „Трекляно““, съобщи Петкова.

„В условията на климатична криза водата вече не е просто инфраструктурен въпрос. Тя е въпрос на сигурност, здраве, икономика и бъдеще. Перник не може да си позволи още пропуснато време. Нужно е държавата най-после да мисли стратегически, защото всяка капка е ценна, а всяко забавяне струва скъпо“, предупреждава Петкова.